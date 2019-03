CREEO lança programa sobre comportamento alimentar com talk show em Porto Alegre

Para dar início às comemorações dos seus 30 anos, o CREEO – centro multidisciplinar especializado no emagrecimento, com sede em Porto Alegre – lança o programa CREEO Mindful Eating. A novidade pretende ensinar a ter domínio do comportamento alimentar, percebendo os hábitos automatizados em relação à alimentação de uma forma que se possa entendê-los. O objetivo é buscar a sabedoria interna para reconhecer a necessidade real do corpo. Ou seja, uma maneira de ter uma relação mais saudável entre comida, corpo e mente.

Fundamentado nos princípios do mindful eating, da nutrição comportamental e em terapias baseadas em minfulness, o programa possui 12 módulos, divididos em 24 encontros, com práticas das habilidades necessárias no processo. Entre elas estão yoga, meditação, técnicas de autocontrole, nutrição comportamental, atividade física. Além disso, o programa oferece duas consultas nutricionais.

O evento de lançamento do CME será em formato de talk show e acontece no dia 26 de março, às 19h, na Livraria Cultura. O encontro será uma conversa entre a escritora Martha Medeiros e o fundador do CREEO, Marcelo Kessler.

