Cresce o investimento em serviços de eventos direcionados ao segmento corporativo

Cada vez mais as empresas estão atentas em relação a locais onde possam realizar treinamentos de equipes, apresentações, palestras, bate-papos ou conferências, bem como momentos de entretenimento direcionados ao quadro funcional.

Concentrados a esta demanda, a Di Leone Eventi está lançando a Di Leone Eventi Corporate. Objetivo é mostrar as possibilidades que a casa de eventos oferece ao mercado. “Fácil acesso, localização privilegiada, estacionamento próprio, segurança e ambiente, são itens fundamentais no momento de realizar eventos corporativos. E a equipe foi formatada para atender esta demanda. Surgiu da necessidade dos próprios clientes, que já estão nos procurando, de olho nas reservas para o final de ano”, adianta Maria Eduarda Leão, proprietária da casa.

Lançamentos de produtos, ações pré-natal e réveillon, já estão sendo programadas por algumas empresas. A maior parte, visando encontros entre lideranças e gestores, seguida de atividades sociais de integração como coquetel, brunch, almoço ou jantares.

Eventos Culturais, Corporativos e Sociais

Com capacidade para 100 pessoas acomodadas, a Di Leone Eventi, atende eventos culturais, corporativos e sociais como cerimônias de casamentos e de mini weddings. Com estacionamento interno para 80 carros. O empreendimento conta ainda, com seis ambientes e uma adega. Destaque à sala Bela Lareira, revestida de mármore carrara e com paredes de madeira original de época. Chama a atenção, o imponente quadro do pintor italiano Aldo Locatelli, representando seis leões, dando um toque especial à cultura e arte na casa que também tem um piano Schiedmayer, de 1932, fabricação alemã. Já a sala de estar é mais moderna, com deck e vista privilegiada, ideal para confrarias e jantares íntimos, em função da proximidade com a cozinha. E o foyer, voltado à recepção de convidados. A Di Leone Eventi, igualmente comemorou, o fechamento e apoio de parcerias consolidadas em eventos, como a Rede Hotéis Laghetto, Beauty Boss e Terrunyo Wine Store.

A Di Leone Eventi traz na sua essência, elegância, sofisticação, num ambiente intimista, onde os convidados são recebidos em casa. Conta com uma equipe atenta em cada detalhe. Um espaço idealizado para atender os sonhos dos clientes, numa abordagem delicada e profissional na realização de eventos sociais e corporativos. Uma nova forma de unir, fazendo com que cada um dos convidados, sintam-se únicos e especiais. Mais sobre a casa em Informações em www.dileoneeventi.com.br. Onde: Dr. Vale 553, Térreo – Moinhos de Vento – Porto Alegre / RS. Nas redes sociais Facebook Di Leone Eventi e instagram @dileoneeventi

Agenda Di Leone Eventi

Dia 12 de agosto, segunda-feira – Etiqueta do Século XXI, com Fabíola Lopes, da Signature Events.

Dia 31 de agosto, sábado – Primeira Edição da Feijoada Di Leone Eventi, em parceria com a Roux Gastronomia.

Dia 11 de Setembro, quarta-feira – Encontro e Ação Social do grupo As Jabuticabas

