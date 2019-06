Criador de “The Good Place” anuncia o fim da série na próxima temporada

O criador da série “The Good Place” deu uma péssima noticia para os fãs neste final de semana. A série deve ser encerrada na quarta temporada, ou seja, na próxima. De acordo com os produtores da série, ela tem uma tempo de vida útil muito curto para ter muitos desdobramentos.

Na ultima semana, foi realizado o anuncio oficial da quarta temporada pela NBC em parceria com a Netflix. A história fala sobre uma mulher que pensa estar no céu por engano. A quarta temporada ainda não tem data de lançamento.

“Não falei sobre isso para eles porque parecia prematuro porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu queria permitir possibilidades para que as coisas acontecessem, de uma maneira inesperada. Eu não queria restringir as boas idéias dizendo: ‘Não, tem que ser tantos episódios ou tantas estações’. Eu não lhes contei até estarmos bem na terceira temporada e então tomei essa decisão definitiva em associação com os escritores”.