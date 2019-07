Criminoso é morto em confronto com a Polícia após assalto em posto de combustíveis

Um assaltante morreu durante uma perseguição na noite desta terça-feira (16), em Capão da Canoa. O homem e o comparsa trocaram tiros com a Brigada Militar, na Avenida Paraguassú, próximo a região do bairro Arco-íris. Os dois tinham roubado um Uno Way, por volta das 18h30 da noite, em Imbé.

Eles utilizaram o veículo para assaltar um posto de combustíveis na Avenida Paraguassu, no bairro Mariluz. Os frentistas acionaram a polícia, que começou a realizar buscas nas redondezas. De acordo com BM, o homem baleado foi socorrido, mas faleceu a caminho do hospital. Ele foi identificado como Marcelo Cravo Pereira, e possuía antecedentes por roubo e furto de veículo e residência, e abigeato.

O seu parceiro de crime foi preso em flagrante. Foi apreendido, no carro, um revólver, uma pistola, dinheiro e telefones celulares.

Deixe seu comentário: