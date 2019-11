Polícia Criminoso gaúcho que estava foragido desde 2017 é preso em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

O bandido foi preso em Jaguaruna (SC) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul prenderam, na tarde de domingo (24), um foragido gaúcho durante uma operação em Santa Catarina.

O criminoso, de 39 anos, era procurado desde 2017 no RS e em SC. A prisão ocorreu no Balneário Esplanada, em Jaguaruna (SC). Segundo o delegado Arthur Raldi, o indivíduo possui um mandado de prisão expedido pela Justiça gaúcha e outros dois mandados expedidos pela Justiça catarinense.

“O extenso rol de antecedentes do capturado conta com acusações por crimes de extorsão, estupro de vulnerável, estelionato, entre outros”, afirmou Raldi.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário