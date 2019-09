Cristiano Ronaldo chega aos 700 gols

Em grande estilo, ao balançar as redes quatro vezes em Lituânia 1 x 5 Portugal, pelas eliminatórias da Eurocopa 2020 na terça-feira (10), o atacante português Cristiano Ronaldo, o fenomenal CR7, atingiu 700 gols na carreira. Aliás, não só atingiu como superou a marca, anotando também o 701º.

O jogador começou a partida no estádio LFF, em Vilnius (capital da Lituânia), com 697 gols. O de número 700 saiu aos 19 minutos do segundo tempo, quando o CR7 desviou de pé direito, na pequena área, após cruzamento de Bernardo Silva.

Antes, tinha feito o 698º, de pênalti, e o 699º, em chute mascado de fora da área. O 701º gol do camisa 7, que também é o capitão de Portugal, foi marcado depois de outra assistência de Bernardo Silva.

O CR7 estreou no time principal do Sporting em 2002 e depois passou por Manchester United (2003 a 2009) e Real Madrid (2009 a 2018) antes de chegar à Juventus, sua equipe desde o segundo semestre do ano passado. Pela seleção principal de Portugal, ele joga desde 2003.

O primeiro gol de Cristiano Ronaldo como profissional aconteceu no dia 7 de outubro de 2002, uma segunda-feira, na vitória por 3 a 0 do Sporting sobre o Moreirense, pelo Campeonato Português, no estádio José Alvalade, em Lisboa. Vestindo a camisa 28, ele recebeu na intermediária, passou por dois rivais, com direito a uma pedalada no caminho, e tocou na saída do goleiro brasileiro Roberto Volpato.

Nessa partida, um dos companheiros de ataque do cinco vezes melhor do mundo também era brasileiro: Jardel, um dos artilheiros da história do Grêmio.

Messi e Neymar

Lionel Messi disse que gostaria que Neymar voltasse ao Barcelona neste ano porque o brasileiro ajudaria o clube a dar um salto de qualidade. O craque argentino acrescentou que o ex-colega de time também deseja voltar ao Barcelona.

O clube catalão passou a maior parte da pré-temporada negociando com o PSG (Paris Saint-Germain) para levar Neymar de volta ao Camp Nou dois anos depois de o atacante ser negociado pelo recorde mundial de 245 milhões de dólares, mas os catalães não conseguiram fechar um acordo com os campeões franceses.

“A verdade é que eu teria adorado que ele voltasse para nós”, disse Messi ao jornal esportivo espanhol Sport. “Entendo que algumas pessoas eram contra, e isso é normal, considerando tudo que aconteceu e como ele nos deixou, mas pensando no nível esportivo, para mim Neymar é um dos melhores jogadores do mundo”, acrescentou.

“Obviamente, ele teria aumentado nossas chances de conseguir os resultados que todos nós queremos. O clube teria dado um salto adiante, em termos de patrocinadores, nossa imagem, nosso crescimento, mas no final não aconteceu”, declarou Messi.

Deixe seu comentário: