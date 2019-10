Cuba vai abrir lojas com produtos à venda em dólar para evitar a fuga de divisas

O governo cubano anunciou a abertura de lojas especiais que venderão produtos em dólar que poderão ser comprados com cartões de débito, numa tentativa de evitar a fuga de divisas e a revenda informal de produtos comprados no exterior por cubanos. A medida busca ainda enfrentar a falta de liquidez, num momento de recrudescimento das sanções americanas. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

O vice-presidente cubano, Salvador Valdés Mesa, disse em um programa da TV estatal que 77 lojas serão inauguradas no fim do mês. Elas terão produtos importados de alta demanda, como televisores de última geração, geladeiras, motocicletas elétricas e autopeças.

“Não conseguimos atender a essa demanda e, portanto, não estamos captando essas divisas”, disse o ministro da Economia, Alejandro Gil, ao lado de Valdés.

As operações não serão realizadas em dinheiro, mas abrindo uma conta especial em um banco local com depósitos em moeda estrangeira. Essa conta poderá receber dólares americanos, euros, ienes, pesos mexicanos e outras moedas, inclusive por transferência externa. O cliente pagará, então, na loja usando um cartão de débito.

“O dinheiro que está saindo do país para adquirir esses produtos é estimado em números significativos e devemos captá-lo como fonte de câmbio para reabastecer nossa indústria, cadeias de lojas e nosso mercado”, disse Valdés.

Redes de vendas informais

A maioria dos produtos importados chega a Cuba por meio de pessoas que pagaram taxas de importação e os oferecem através de redes de vendas informais. Essas importações não serão proibidas, embora o Estado concorra com elas.

“Os preços que serão oferecidos serão competitivos”, acrescentou Valdés.

Outra medida será permitir que os cidadãos importem alguns produtos através de empresas estatais, usando a mesma modalidade da conta bancária.

A crise dos anos 90, causada após a desintegração de seu principal parceiro, a União Soviética, forçou Cuba a flexibilizar sua economia centralizada e descriminalizar, em 1993, o uso do dólar, após a entrada de turistas e remessas.

Depois, o governo criou o CUC (peso conversível, equivalente a 24 pesos cubanos ou um dólar) e, desde 2004, tirou o dólar da circulação.

Embora sua posse não tenha sido proibida, uma taxa de 10% foi imposta à sua conversão. No entanto, o dólar continuou circulando paralelamente, e é aceito em hotéis estatais e empresas privadas que impulsionaram as reformas econômicas em andamento.