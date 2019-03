Curso de Reflexologia Podal é lançado no Senac Centro Histórico

Nossos pés precisam de atenção, cuidado e carinho, principalmente após a sobrecarga do dia a dia de trabalho. A Reflexologia Podal tem como finalidade promover o bem-estar através de técnicas específicas, aplicadas em pontos determinados dos pés. O Senac Centro Histórico está com inscrições abertas para o novo curso da escola, Reflexologia Podal.

As aulas iniciam no dia 22 de abril e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

Com carga horária de 30 horas, este curso visa ao desenvolvimento de habilidades para o aperfeiçoamento de profissionais na aplicação de técnicas de reflexologia e de spa dos pés. Para participar, é necessário ter concluído ou estar cursando o curso Técnico em Podologia, ou o curso Técnico em Massoterapia, ou o curso Técnico em Estética, ou o curso de Massagista, e idade mínima de 18 anos.

Inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/centrohistorico ou presencialmente no Senac Centro Histórico, localizado na rua Pinto Bandeira, 292, Centro Histórico. Mais informações pelo telefone (51) 3226-2883.

