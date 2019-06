Dados da OCDE apontam que os professores brasileiros têm os piores salários entre 48 países

Um levanto levantado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelou que os professores brasileiros são os que recebem os piores salários em um comparação de 48 países avaliados.

Ao contrário de outros países, a pesquisa TALIS, demonstrou também que os profissionais de educação brasileiros não têm diferença de salário ao longo da carreira.

Para comparar os salários de educadores das 48 nações, a OCDE converteu os ganhos de todos para dólares e fez o cálculo do poder de compra de cada profissional em seu país.

Segundo esse cálculo, os professores brasileiros recebem um salário equivalente a US$ 13.971 ao ano — em torno de US$ 1.164 por mês — sendo o país onde os educadores têm o menor poder de compra. A Dinamarca é o local com os melhores salários, com US$ 42.841 anuais — o que equivale a US$ 3.570 por mês — podendo chegar a até US$ 55.675 por ano ao longo da carreira.

A pesquisa mostra que os professores brasileiros não apresentam ganho salarial ao longo dos anos trabalhados, algo que só se repete na Estônia e na Letônia, ambos ex-integrantes da União Soviética. Nos demais países, ao longo dos anos os professores recebem aumentos salariais como parte de planos de carreira.

