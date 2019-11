D’Alessandro anuncia 6ª edição do Lance de Craque com presença de Eduardo Coudet

*Valéria Possamai

Em mais um ano consecutivo, o meia do Inter D’Alessandro lançou a nova edição do Lance de Craque. O jogo beneficente, que será realizado pela sexta vez, visa arrecadar fundos para entidades assistenciais ocorrerá no dia 21 dezembro, às 18h, no estádio Beira-Rio. A partida reunirá diversas personalidades do futebol, entre eles o técnico Eduardo Coudet, cotado como novo treinador colorado em 2020.

A edição de 2020 terá como capitães dos times D’Alessandro, embaixador do evento, e Paolo Guerrero, companheiro de elenco no Inter. Confira a lista de atletas:

Goleiros

Danrlei

Taffarel

Laterais

Alessandro

Bruno Silva

Heitor

Sorín

Zagueiros

Juan

Fabiano Eller

Anderson Polga

Bruno Fuchs

Volantes

Erviti

Guiñazu

Edenilson

Ponzio

Magrão

Guillermo Pereyra

Bruno Guimarães

Meias

D’Alessandro

Ruben Paz

Andrezinho

Recoba

Tony Pacheco

Carlos Alberto

Atacantes

Paolo Guerrero

Emerson Sheik

Taison

Ewethon

Luiz Adriano

Forlán

Rafael Sobis

Alecsandro

Treinadores

Tiago Nunes

Eduardo Coudet

Paulo Cesar Carpegiani

Hugo De León

Durante a entrevista coletiva de lançamento ocorrida na noite desta segunda-feira, em hotel de Porto Alegre, o camisa 10, entre outros assuntos, foi questionado sobre a presença do atual técnico do Racing Eduardo Coudet na capital. O argentino deve ser anunciado como treinador do Inter na próxima temporada.

“O Coudet é amigo meu. Nós jogamos juntos e fomos campeões no River Plate. Ele foi o cara que colocou o nome ‘La Boba’, naquele lance, e fez questão de vir agora. Não posso falar de alguma coisa que não aconteceu (Coudet). Nós temos treinador (Zé Ricardo) e temos que respeitar. Não é qualquer um que assume o time por 1 mês e meio. Então temos que ajudar mais ele, do que ele a nós. Quando era mais novo, ele (Coudet) era um dos mais antigos no River Plate. Eu aprendi muito com ele”, afirmou D’Ale.

Na edição passada, a partida mobilizou mais de 18 mil pessoas no estádio Beira-Rio. Ao todo, a ação beneficente arrecadou R$ 532.314,94, que foram revertidas a quatro instituições de caridade. O jogo foi realizado no dia 16 de dezembro, no estádio Beira-Rio.

Lance de Craque

Em cinco edições já realizadas, mais de 100 mil pessoas compareceram ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O projeto, que tem o craque argentino como embaixador, arrecadou desde 2014 mais de R$ 2,6 milhões, beneficiando 27 instituições e entidades assistenciais do Rio Grande do Sul.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas