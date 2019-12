Inter D’Alessandro confirma permanência no Inter em 2020: “Falta assinar”

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Argentino terá o vínculo renovado por mais uma temporada Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

D’Alessandro seguirá no Inter por mais um ano. O argentino confirmou sua renovação com colorado para 2020, em coletiva de lançamento dos times e uniformes do Lance de Craque, na noite desta sexta-feira, em Porto Alegre.

De acordo com o camisa 10, resta apenas a assinatura da ampliação do vínculo que irá ocorrer neste sábado, na presença dos representantes do jogador e também da direção do Inter. Durante sua explanação, D’Ale destacou que a permanência é mais uma vez, pela vontade em vestir a camisa do clube e indicou a possibilidade de encerrar sua carreira no Inter.

