D’Alessandro é intitulado embaixador do Instituto do Câncer Infantil

Reconhecido pelas atuações dentro e fora das quatro linhas, D’Alessandro foi intitulado, oficialmente, embaixador do ICI (Instituto do Câncer Infantil) na América Latina. A cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (14), na Fundação Iberê em Porto Alegre, e contou com a presença dos embaixadores regionais do ICI e de instituições do País, da Argentina e do Uruguai.

Companheiros de time, Victor Cuesta, Sarrafiore, Uendel, Marcelo Lomba e Edenilson, além do presidente Marcelo Medeiros estiverem presentes no evento. As informações são da Rádio Grenal.

Por meio dos embaixadores e das diversas ações promovidas em suas regiões, o Instituto pode ampliar sua atuação, seus projetos e assistência a muitas famílias e adolescentes. Para o Diretor-Presidente do ICI, Dr. Algemir Brunetto, a relação de D’Alessandro com as crianças foi de muito carinho desde a primeira visita.

“É um carinho impressionante do D’Alessandro com as crianças. Ele é um exemplo de cidadão, ajudando tantas causas e temos o privilégio de tê-lo ao nosso lado”, comentou. Dr. Brunetto ainda ressaltou que o câncer infantil é a primeira causa de morte por doença até 19 anos: “Nos sentimos mais fortes com o apoio do D’Ale, nossa luta é grande. Estamos falando de carinho pela causa”.

D’Alessandro falou sobre a relação antiga que tem com o Instituto: “É motivo de honra e orgulho levar essa bandeira e contagiar os colegas para unirmos forças e mudarmos a vida de muitas crianças. Como defendo a camisa do Inter dentro de campo vou defender a do ICI fora”, ressaltou.

O jogador ainda contou sobre a relação pessoal com a causa e sobre a responsabilidade assumida: “Quando eu vejo crianças assim, eu vejo meus filhos. Quando a gente vira pai, a sensibilidade vai de zero a cem. Cada criança que eu vejo no ICI é como se fosse meus filhos. Hoje fiz questão de trazer eles aqui, porque às vezes as pessoas acham que o atleta de futebol vive numa bolha, mas temos os mesmos problemas, convivemos com as mesmas coisas. Eles já sabem o que o pai faz dentro do campo, mas quero que saibam principalmente o que fiz fora”, comentou.

No final, o embaixador fez um convite para conhecer o Instituto: “Podem passar no ICI, as portas estão abertas para que possam investir. As crianças são o futuro não só do Brasil e da América Latina, mas do mundo. Vamos trabalhar juntos e onde puder estarei presente. Podem fazer da minha imagem o que quiserem. Precisamos da ajuda de todos, de empresas, de pessoas físicas, precisamos de pessoas que queiram ajudar para melhorar a vida das nossas crianças”.

Sobre o trabalho que irá exercer como embaixador, colocou-se à disposição: “Sinceramente não sei qual será minha primeira ação como embaixador, mas estarei presente, com certeza. Agora estamos cobrando, pedindo, divulgando o ICI, usando meu alcance. Demos um primeiro passo importante que é passar essa mensagem”, disse o camisa 10 do Inter.