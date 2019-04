D’Alessandro fala sobre reencontro com River: “Confronto especial”

Na véspera do confronto contra o River Plate, o meia D’Alessandro concedeu entrevista coletiva projetando o duelo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, no entanto, reserva um encontro especial para o argentino. O adversário é justamente o clube que o revelou para o futebol.

“É uma preparação especial para mim. É difícil até de falar, porque se trata do River, o clube que me revelou, em que fiz toda categoria de base e onde passei metade da minha vida profissional”, declarou o camisa 10 colorado.

Após a entrevista, D’Ale se juntou aos demais companheiros para o último treino antes da partida, que acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no Beira-Rio. A atividade que acontece no estádio colorado será com portões fechados.

Deixe seu comentário: