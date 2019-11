Futebol D’Alessandro recebe o terceiro amarelo e vira baixa para o jogo contra o Botafogo

Por Redação O Sul * | 28 de novembro de 2019

Nonato é alternativa para o técnico Zé Ricardo Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O técnico Zé Ricardo não terá o meia D’Alessandro para a próxima rodada do final de semana, quando o time terá pela frente o Botafogo, no Rio de Janeiro. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na noite desta quarta-feira, na derrota para o Goiás, e assim, terá que cumprir suspensão neste rodada.

Com a baixa do camisa 10, o jovem Nonato é uma das opções que pode ganhar espaço entre os titulares. As definições começarão a ser trabalhadas, na tarde desta quinta-feira, quando ocorre a reapresentação do grupo de atletas, no CT Parque Gigante.

“É um jogador importante, vamos trabalhar nestes dois dias para escolher a melhor alternativa”, declarou o técnico Zé Ricardo, no pós-jogo, desta quarta-feira.

Por outro lado, o time terá a volta de dois jogadores, que cumpriram suspensão neste meio de semana: Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis. Vale lembrar ainda que, William Pottker, com lesão na coxa esquerda não atua mais na temporada. Nico López foi o escolhido para o jogo desta quarta-feira, e pode permanecer na equipe.

Depois do revés dentro de casa, o Inter ficou com 51 pontos, caindo para a oitava colocação. A equipe ainda vai em busca da vaga direta para a Libertadores de 2020 e, assim, os três pontos fora de casa se fazem necessários. O duelo contra os cariocas ocorre no sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário