De olho no retorno do Brasileirão, o Inter realizou um treino fechado

Com uma sequência forte de jogos, o Inter já mira o próximo desafio na retomada após a Copa América. O duelo é contra o Athlético-PR, em Curitiba (PR), na volta do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo (14), às 16h, na Arena da Baixada, pela décima rodada. O Colorado volta toda as suas atenções para a competição nacional em meio a disputa da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

Sem tempo para muitos ajustes, o técnico Odair Hellmann comandou na manhã desta sexta-feira (12) uma atividade com portões fechados no estádio Beira-Rio. Foi o primeiro treinamento da equipe após retornar de São Paulo, onde o Inter atuou contra o Palmeiras.

O grupo de jogadores realizou um trabalho na capital paulista e deu sequência à preparação em Porto Alegre para o duelo do fim de semana. O treinador não confirmou quem entrará em campo, mas não poderá contar com Zeca, lesionado e Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Após o trabalho no Estádio, o zagueiro Roberto, possível titular contra o time paranaense, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante e falou sobre o duelo. “Será um jogo duro. Independente de quem for jogar, tem que entrar e aproveitar a oportunidade. Vamos buscar a vitória. Domingo, quem for para lá (Paraná), vai para buscar a vitória”, afirmou o defensor.

O Colorado fecha a preparação para enfrentar o Furacão num treinamento na manhã deste sábado (13). Depois da atividade a delegação viaja para a capital paranaense. O Inter soma 16 pontos e ocupa a quarta posição na tabela de classificação, enquanto o Athlético é o 12º com dez pontos.

