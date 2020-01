Bem-Estar Defesa Civil alerta para índice extremo de radiação ultravioleta

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Neste final de semana, temperaturas poderão chegar aos 30º C. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Neste final de semana, temperaturas poderão chegar aos 30º C. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre divulgou alerta à população para o alto IUV (índice de radiação ultravioleta) que atinge o nível 11, considerado extremo, desde sexta-feira (17). Neste final de semana, as temperaturas poderão chegar aos 30º C e, na próxima segunda-feira (20), 35ºC.

“Em uma escala de 1 ao 16, o índice ultravioleta tem ficado acima de dez (extremo), conforme monitoramento realizado pelo órgão de proteção municipal”, explica o diretor-geral da Defesa Civil, coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

O IUV é a medida da intensidade da radiação UV. Seu valor máximo é atingido exatamente ao meio-dia solar, horário de maior intensidade de radiação na Terra. Os valores IUV são agrupados em categorias de intensidade, segundo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

De acordo com prognósticos da Defesa Civil, mesmo quando as temperaturas estiverem mais amenas, os índices seguirão altos, até, pelo menos, o final de janeiro, o que exige maiores cuidados na exposição ao sol.

Recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia:

– Evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 e 16h;

– Proteção solar (FPS) de 30 ou maior diariamente;

– Usar chapéus e camisetas;

– Observar regularmente a própria pele, à procura de pintas ou manchas suspeitas;

– Consultar um dermatologista uma vez ao ano, no mínimo, para um exame completo;

– Manter bebês e crianças protegidos do sol;

– Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável: 95% dos raios UV ultrapassam o material.

Voltar Todas de Bem-Estar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário