Definido as campeãs do Concurso Leiteiro da raça Jersey na Expointer 2019

A campeã do Concurso Leiteiro da raça Jersey na 42ª Expointer foi conhecida nesta -feira (28). A vaca Humberta 138 Action Calipto, do expositor Marcirio Alves, da Fazenda Santo Izidro, de Alegrete, foi a vencedora na categoria acima de 36 meses, produzindo 51 kg de leite em duas ordenhas (24 horas).

De acordo com o criador, a campeã tem uma alimentação balanceada, ingerindo cerca de 30 quilos de comida por dia, entre ração, silagem, milho e farelo. “Com essa produção, a campeã leva apenas sete dias para produzir o equivalente ao seu próprio peso, que é de 350 quilos”, destaca Marcirio.

Já a vencedora na categoria até 36 meses foi a vaca LPC Nicole 196, do expositor Leopoldo Cavalheiro, de Boa Vista do Cadeado, que produziu 41,55 kg de leite em 24 horas.

Classificação geral acima de 36 meses:

1º Humberta 138 Action Calipto, produzindo 51 kg

2º Ingrid Red Baron do Cinco Salsos 940, 45,75 kg

3º Gema Isca Doutrina Valentino, com 42,59 kg

4º Gema Lenda Iguana Valentino, que produziu 38,6 kg

Classificação geral até 36 meses:

1º LPC Nicole 196, produzindo 41,55 kg

2º Nazarica 225 Chrome Calipto, com 39,65

3º Naranda 223 Chrome Calipto, com 33,6 kg

4º Niagara Gun of a Sun 33,1 kg

“Com essas campeãs, podemos ver a capacidade de produção de uma vaca Jersey, levando em consideração algumas características, como o peso do animal, em relação a sua produção, isso sem falar na questão da qualidade do leite, que se sobressai quando comparado as outras raças”, destaca o presidente da Associação de Criadores de Gado Jersey do RS, Darcy Bittencourt.