Delivery de prato feito começa a operar em Porto Alegre

Em tempos que o mercado de delivery ganha cada vez mais espaço no cenário do food service, Marcelo Mancuso e Gabriel Gandolfi, sócios fundadores da marca de comida tailandesa Woking Thai Food, lançam uma novidade no mercado. Com conceito de comfort food, o PF POR FAVOR! é um delivery de prato feito – a comida do dia a dia dos brasileiros – que chega para atender quem busca por uma opção que vai além de lanches em Porto Alegre.

A operação inicia com duas opções de PF do dia, uma com carne e outra vegetariana, e o preço médio de R$23,90. Com uma embalagem pensada especialmente para manter a qualidade da experiência do delivery, a marca quer mostrar que um prato feito pode ter estilo e ser cool. Segundo os sócios, o diferencial da opção também estará presente nos processos de produção, no cuidado com o alimento e uma grande exigência no serviço.

“As opções atuais do mercado acabam sendo sempre as mesmas e muitas vezes não atendem a nossa vontade do momento. A nossa ideia é quebrar o paradigma de que só se come lanche em delivery. Não precisamos nos alimentar só de fast food – uma comida pode ser rápida, boa e prática. Com nosso PF, queremos nos aproximar mais das pessoas, remetendo a lembrança da comida de casa, para aqueles que não conseguem sair do escritório ou que não querem cozinhar”, conta Gabriel Gandolfi.

O investimento inicial foi de R$ 160.000,00 para a construção da unidade de Porto Alegre dentro do Delivery Center, parceiro do negócio. A expectativa dos sócios é entregar 100 PFs por dia após o primeiro mês de operação. Em Canoas, a previsão de abertura é novembro, com operação e atendimento compartilhado com a estrutura do Woking Thai Food da cidade, atendendo delivery e balcão. Em 2020, a ideia é fechar parcerias com empresas, agências e escritórios e entregar até 300 PFs por dia, somando clientes finais e empresas parceiras.

Entre os planos para o futuro, os sócios contam que existe a possibilidade de alinhar a expansão das marcas, otimizando as operações e viabilizando ainda mais o projeto para os investidores, que terão duas frentes com grande potencial de venda: uma voltada para um consumo em massa e muito forte no almoço (PF Por Favor!) e outra para um público mais específico com um alto volume de delivery na noite (Woking Thai Food).

“Temos projetos de expansão para São Paulo, com uma loja vitrine (física) e outros dois pontos de delivery em áreas de grande fluxo e demanda por estes serviços. Em seguida, planejamos expandir para o Rio de Janeiro e Curitiba”, revela Marcelo Mancuso.

Na capital gaúcha, os pratos podem ser pedidos inicialmente pelas plataformas Ifood, Rappi e UberEats, de segunda a sábado, das 11h até às 15h. Em um segundo momento será possível fazer pedidos no turno da noite e pelo whats.

Opções de Pratos:

– Arroz, feijão, carne de panela, farofa com bacon, banana à milanesa e salada;

– Arroz, feijão, panqueca de carne, couve-flor gratinada e salada;

– Arroz, almôndega, purê de batata, moranga caramelada e salada;

– Penne ao molho de queijo, frango à milanesa, batata doce assada, bolinho de arroz e salada;

– Arroz, feijão, guisadinho com moranga, panqueca de ricota e brócolis e salada;

– Arroz, Strogonoff, batata rústica assada, banana à milanesa e salada;

– Arroz, feijão, peixe à milanesa, purê de batata e salada;

– Arroz, feijão, carne de panela, bolinho de couve e salada;

– Arroz, frango ao molho de queijo, purê de batata, couve refogada com bacon e salada;

Veggies:

– Arroz, feijão, berinjela gratinada, bolinho de couve e salada;

– Arroz integral, feijão, batata rústica assada, couve refogada com cogumelos e salada; -Arroz integral, panqueca de ricota e brócolis ao molho vermelho, moranga caramelada e salada.

Sobremesas:

Pudim e mousse de chocolate