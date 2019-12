Grêmio Departamento de futebol do Grêmio pode passar por reformulação em 2020

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Vice de futebol Duda Kroeff pode deixar o cargo Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A próxima temporada promete mudanças no Grêmio, não somente no que diz respeito a saída e chegadas de jogadores, mas também no âmbito de gerenciamento de futebol. A eminência da saída vice de futebol Duda Kroeff pode provocar alterações na estrutural da pasta do futebol.

Uma das mudanças passa por Duda Kroeff. O dirigente já revelou, em entrevista recente, a possibilidade de deixar o cargo à disposição, por conta de desgaste com os compromissos. Contudo, o técnico Renato Portaluppi já pediu pela permanência do vice de futebol, de acordo com informações da Rádio Grenal.

No futebol do tricolor desde o segundo semestre de 2018, após assumir o lugar de Odorico Roman, Duda Kroeff foi o primeiro a anunciar Renato Portaluppi como técnico, fato ocorrido em 2010, quando estava à frente da presidência do clube.

Caso a saída de Kroeff se confirme, consequentemente, o departamento de futebol terá de passar por reformulação quanto à disposição dos cargos.

Atualmente, o núcleo de futebol do Grêmio é composto por Duda Kroeff, vice-presidente, pelos diretores Deco Nascimento e Alberto Guerra e Klauss Câmara, executivo de futebol.

