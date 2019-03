Depois de aumentar, índice do Ibovespa cai quase 2,5%; dólar vai a R$ 3,95

Depois do Índice do Ibovespa aumentar em 1,76% nesta terça-feira (26) e marcar 95.306 pontos, houve uma queda no início da tarde de hoje (27) de quase 2,5%, ficando abaixo dos 93 mil pontos. A decaída ocorreu nove dias depois de ter atingido pela primeira vez na história a marca de 100 mil pontos. Em paralelo, o dólar comercial dispara mais de 2%, vendido a R$ 3,95 – maior cotação desde outubro de 2018.

O cenário nacional é o principal motivo para a mudança dos resultados. O temor sobre o andamento da reforma da Previdência aliado à votação relâmpago da Câmara dos Deputados, na noite de ontem (26), enfraquecem ainda mais a confiança no setor econômico. O poder legislativo aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera regras para o Orçamento da União, reduzindo a margem de manobra do governo sobre as receitas. Antes, a equipe econômica podia redefinir alguns gastos.

O contexto internacional também afeta a imagem do governo brasileiro e, consequentemente, da economia. A Turquia acusou grandes instituições financeiras de manipular a moeda nacional, a lira turca, e acabou elevando em 20% o risco país medido pelos Credit Default Swaps (CDS). O indicador, que é utilizado para orientar os investidores estrangeiros a respeito da situação financeira de um mercado emergente afeta todos os demais. Por isso, o risco Brasil também subiu – cerca de 3%, o equivalente a 174 pontos.

Investidores interpretam os episódios como uma mensagem de que os próximos tempos serão difíceis no Congresso para o presidente Jair Bolsonaro. Sem grandes articulações e sendo alvo de polêmicas, o governo federal pode ter dificuldades de obter apoio para a tão desejada reforma previdenciária.

