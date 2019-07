Deputada Janaina Paschoal pede impeachment do presidente do STF

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) protocolou, nessa terça-feira (30), um pedido de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. O pedido foi baseado na decisão de Toffoli, últimotomada no dia 16, que suspendeu as investigações criminais baseadas em dados detalhados de órgãos de controle. A determinação atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.

De acordo com Janaina, a decisão de Toffoli contraria a Constituição Federal e o entendimento do STF. Janaina afirma ainda que o ministro do Supremo agiu em benefício próprio, sem a supervisão da Justiça. O texto foi entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que decidirá arquivar ou dar prosseguimento ao julgamento.

