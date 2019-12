Notas Brasil Deputado quer proibir motéis em áreas urbanas

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Autor frequente de projetos conservadores, o deputado Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, agora mira os motéis. Eurico apresentou um projeto para proibir esse tipo de estabelecimento no perímetro urbano e em áreas residentes. Segundo ele, “a presença de motéis em áreas residenciais fere os princípios da moral e dos bons costumes” e “desvaloriza imóveis do entorno”.

