Desfile Farroupilha reúne 15 mil pessoas em Porto Alegre; veja fotos

O Desfile Farroupilha de Porto Alegre contou com a presença de 15 mil gaúchos na manhã desta sexta-feira (20), feriado de Revolução Farroupilha. O evento faz parte da Semana Farroupilha, que se encerra na noite de hoje, com a extinção da Chama Crioula.

O desfile foi dividido em duas partes. A etapa cívico-militar começou por volta das 9h30. Servidores, viaturas e cavalos da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Susepe e IGP passaram pela avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio). Às 11h, foi a vez dos tradicionalistas entrarem em cena. Cerca de 70 piquetes e 1,5 mil cavalarianos cumpriram o trajeto.

O governador Eduardo Leite marcou presença no desfile e falou sobre a importância da tradição no Rio Grande do Sul. “O desfile expressa o apreço e o carinho que o gaúcho tem pela sua história e tradição. É um reconhecimento importante dos nossos heróis farroupilhas e ao valor e sentimento que une nosso povo”, destacou.

Leite, que já participou do movimento tradicionalista quando mais jovem, fez questão de ir pilchado e citou seu apreço a Paixão Côrtes, que faleceu no ano passado, aos 91 anos. “Ele é um símbolo concretamente estabelecido, na medida que nosso laçador tem aspiração no Paixão Côrtes, mas não apenas isso. No trabalho que desenvolveu pela valorização da cultura gaúcha, da preservação da memória, da tradição, uma homenagem que é importante e um simbolo e ícone do nosso Rio Grande”, disse. A Semana Farroupilha deste ano teve como tema “Vida e Obra de Paixão Côrtes”.

O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) Nairo Callegaro, elogiou o governo do Estado pela participação na organização do desfile. “O Governo do Estado foi muito participativo . A comissão estadual do festejo farroupilha está de parabéns porque foi atuante e decisiva na construção desse espaço”, comentou o tradicionalista.

