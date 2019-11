Modelos da GM Projeto Fashion realizam um desfile solidário neste 17), das 14h30min às 19h30min, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, com grifes como a Hering e a Tip Top.

O evento ajudará a Instituição Projeto Surfar, com arrecadações de brinquedos para proporcionar um mais feliz às crianças carentes. O desfile conta com a presença das principais agências de moda do Brasil e parceiros como Cacau Show e Del Mondo.