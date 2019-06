Desfoka, projeto que não cabe na kombi

Depois de rodar milhares de quilômetros e ter percorrido mais de cem cidades do Rio Grande do Sul e do Uruguai, a Kombina, uma Kombi com biblioteca, brinquedos e jogos, quer estacionar em lugares mais distantes. Para isso, a idealizadora do ponto de cultura móvel, a educadora e escritora Chris Dias, criou o Projeto Desfoka, que reúne teatro, música, literatura e oficinas de arte, independentes da Kombi. Aberto ao público, o lançamento desta inédita iniciativa será no dia 4 de julho, das 17h às 20h, no pátio da Kombina (Rua Barros Cassal, 689, Bairro Floresta), em Porto Alegre.

“É projeto que não cabe na Kombi, mas que vai além dela”, afirma Chris Dias. De acordo com a escritora, a Kombi, por mais móvel que seja, não consegue ir a todos os lugares nem levar todas as ideias que se tem. “Agora, com o Desfoka, nosso guarda-chuva aumentou e podemos atender uma demanda que antes não conseguíamos por limitações operacionais”, completou.

O Desfoka oferece diversas atividades culturais e educacionais como, por exemplo, vivências literárias a partir de esquetes teatrais, oficinas de artes, consideradas territórios de aprendizagem, e ocupação de espaços com arte. Uma característica importante do projeto é que as atividades poderão ser apresentadas juntas ou separadamente. “Se uma escola quiser só o teatro, é possível. Se uma ONG quiser somente as oficinas de arte, também é viável. Se uma entidade quiser apenas a ocupação dos espaços, dá. Estamos mais independentes com o Desfoka”, disse Chris.

O Desfoka, embora totalmente independente do Kombina, tem o mesmo objetivo dele, que é levar a produção cultural e proporcionar diferentes formas de arte para qualquer lugar e para todos os públicos, da criança ao idoso. “É um projeto encantador que pode viajar o Brasil e, até mesmo, atravessar o oceano”, avalia Chris, escritora com mais de 20 livros lançados.

Kombina

No lançamento será apresentada uma esquete da peça “Guardiães de Histórias”, que integra o projeto. As instituições de ensino, socioeducativas e culturais que estiverem presentes e que confirmarem presença no evento pelo contato@projetokombina.com.br terão a chance de receber uma visita gratuita do Kombina. Mais informações no 51.3249.6495 ou no www.projetokombina.com.br/desfoka.

SERVIÇO

O que: Lançamento Projeto Desfoka

Quando: 04 de julho de 2019

Quanto: Entrada franca

Horas: Das 17h às 20h

Onde: Kombina (Rua Barros Cassal, 689, Bairro Floresta), em Porto Alegre

Informações: 51.3249.6495 ou www.projetokombina.com.br/desfoka

