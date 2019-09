Desligamento de energia interrompe abastecimento no bairro Rubem Berta nesta segunda

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o abastecimento de água será interrompido nesta segunda-feira (23), das 13h às 18h, em parte do bairro Rubem Berta, mais precisamente no Parque Santa Fé e parte do Conjunto Residencial Costa e Silva. O motivo é o desligamento de energia programado para a realização de trabalhos de melhorias na rede elétrica por parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

A previsão é normalizar o abastecimento ainda à noite, podendo restabelecer mais tarde nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora.

