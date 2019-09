A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou uma lei (nº 6.377/2019) que pune com multa de até R$ 15 mil autores de postagens que contenham informações falsas. Além do criador das chamadas “fake news”, as regras miram empresas provedoras de internet e portais que mantiverem as publicações. O conteúdo foi publicado no Diário Oficial da Casa nesta terça-feira (24).

Deixe seu comentário: