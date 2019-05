Di Leone Eventi realiza seu primeiro Portas Abertas em Porto Alegre

A Di Leone Eventi vai realizar o Portas Abertas Di Leone. A atividade é gratuita e destinada ao público wedding. Acontece nesta quarta-feira (29) das 16h às 21h. Durante este período, devem circular no local, noivos, profissionais do segmento e fornecedores. O objetivo é apresentar a casa, unindo degustações, desfiles, sorteios e bate-papos, entre outras atividades. As inscrições podem ser feitas através do https://www.sympla.com.br/coquetel-de-noivas__502609.

Serviço

O que: Portas Abertas Di Leone Eventi – Evento destinado ao público wedding

Quando: Dia 29 de maio, das 16h às 21horas *Às 19h iniciam as palestras & desfiles

Quanto: Evento Gratuito

Onde: Moinhos de Vento, na Rua Dr. Vale 553, Porto Alegre.

