Dia da cerveja no Deville Prime Porto Alegre

Que todo dia é importante, isso não temos dúvidas. Mas é verdade também que se a gente procurar, sempre há uma data especial para comemorar. No calendário, o dia 02 de agosto é o Dia da Cerveja.

Uma data que, para muitos pode até passar despercebida mas, para o Deville Prime Porto Alegre, ela será uma espécie de presente para os hóspedes que apreciam uma cervejinha gelada ao final de um dia de trabalho.

Durante a semana do dia 02 a 09 de agosto, o bar do Deville Prime Porto Alegre fará uma promoção especial: na compra do baldinho com 04 cervejas Budweiser, o cliente só paga 03. Vale dizer que a promoção é somente para o bar da unidade, e não para restaurante e room service.

Deixe seu comentário: