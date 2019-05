Dia da Liberdade de Impostos terá adesão de 27 postos de combustível em todo o Rio Grande do Sul

O Dia da Liberdade de Impostos, ação que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre o tamanho da carga tributária paga atualmente, chega à sua 15ª edição no Rio Grande do Sul. Neste ano, a campanha ocorrerá no dia 30 de maio e 27 postos de combustível já confirmaram a participação no movimento e venderão gasolina a R$ 2,50 nesta data. A campanha é promovida pela Associação da Classe Média (ACLAME) e pelo Instituto Liberdade com o apoio de Sulpetro, Federasul, Clube Farroupilha, Livres e Instituto de Estudos Empresariais (IEE). Confira ao final do texto a lista oficial de postos participantes.

Conforme o presidente da ACLAME, Fernando Bertuol, dos 26 postos, sete são de Porto Alegre. “O objetivo do Dia da Liberdade de Impostos é conscientizar os contribuintes sobre o impacto gerado pelos impostos, lembrando do tempo de trabalho que destinamos para quitar as obrigações impostas pelo Estado.

ACLAME

Associação da Classe Média é uma organização não-governamental, criada em 16 de junho de 1999, em Porto Alegre. Através de conteúdo elaborado por voluntários e profissionais de diferentes áreas e com a promoção de ações de conscientização, a ACLAME tem por objetivo estimular o engajamento dos cidadãos brasileiros e ser um espaço de comunicação e debates, com informações relevantes e respostas aos questionamentos de uma parcela significativa da população, que não se sente mais representada pelas estruturas políticas tradicionais, partidos e sindicatos. Mais informações sobre a organização e as atividades que promove podem ser obtidas na páginahttps://www.facebook.com/ACLAME.BR/

Postos que já confirmaram a participação:

1. Posto SIM Unipampa – Bagé

Av. Sta Tecla, 3350

2. Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha – Cachoeirinha

Av. Frederico Augusto Ritter, 1760

3. Posto Boqueirão – Canoas

Rua Boqueirão, 2710

4. Posto Boqueirão Universitário – Canoas

Rua Farroupilha, 7676

5. Posto Buffon 37 – Canoas

Av. Getúlio Vargas, 5179

6. Posto Buffon 56 – Canoas

Av. Boqueirão, 2135

7. Posto SIM Parque do Sol – Caxias do Sul

Av. São Leopoldo, 35

8. Postacos – Charqueadas

RS 401 KM 16 SN

9. Abastecedora de Combustíveis Confiança – Gravataí

Rua 2 de Novembro, 60

10. Posto de Combustíveis Estação Buda – Novo Hamburgo

Joaquim Nabuco, 332

11. Posto Buffon 78 – Passo Fundo

Av. Brasil Leste, 2203

12. Posto Pegasus – Porto Alegre

Av. Ipiranga, 2495

13. Posto SIM Ecoposto – Porto Alegre

Av. Ipiranga, 999

14. Posto SIM Souza Reis – Porto Alegre

Rua Souza Reis, 443

15. Posto Buffon 45 – Porto Alegre

Av. Farrapos, 3180

16. Posto Buffon 50 – Porto Alegre

Av. Ipiranga, 2797

17. Posto Phoenix – Porto Alegre

Av. Francisco Silveira Bittencourt, 1955

18. Posto Pódium – Porto Alegre

Av. Farrapos, 265

19. Posto Buffon 52 – Pelotas

Praça 20 de Setembro, 678

20. Posto SIM Três Bicos – Pelotas

Av. Fernando Osório, 2200

21. Posto Buffon 07 – Rio Grande

Rua Gal. Neto, 514

22. Posto SIM Big – Santa Cruz do Sul

R. Ernesto Alves, 1635

23. Posto Buffon 72 – Santa Maria

RST 287 Km 4.6, 1500

24. Posto SIM Aeroporto – Santa Maria

Rodovia BR 287, 8589

25. Phoenix II Comércio de Combustíveis – São Leopoldo

Av. João Correa, 1380

26. Posto Le mans – São Leopoldo

Av. Mauá, 2910

27. Posto Tigrão – Sapucaia do Sul

Rodovia BR 116, 1826