Dia de vestibular na Unisinos: estudantes disputam uma vaga no Ensino Superior

Nesse sábado, 26/10, aconteceu o Vestibular de Verão da Unisinos. Antes do início das provas, que começaram às 9h, os campi já estavam movimentados. A seleção contemplou as três modalidades de ensino oferecidas pela Universidade – Presencial, Híbrida e EAD. Nessa seleção, foram 88 cursos de graduação com vagas abertas.

Os candidatos fizeram as provas no turno da manhã. A redação trouxe os seguintes temas: Como enfrentar os desafios do futuro e Proibição ou liberação de bebidas alcoólicas em Estádios de Futebol. Os vestibulandos tiveram que escolher um dos assuntos e produzir um texto argumentativo de 30 a 35 linhas.

A vestibulanda do curso de Matemática Stéphany Richesky, de Canoas, escolheu a segunda opção. “Achei mais fácil me posicionar sobre esse tema, escrevi a favor da liberação de bebidas nos estádios”, afirmou.

A Prova Objetiva contou com 23 questões abordando as diferentes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Ciências Humanas e Cultura Geral, Ciências Exatas, Ciências da Natureza e Língua Estrangeira.

Para relaxar

Em São Leopoldo, foram disponibilizados espaços para os vestibulandos no B (corredor principal, que liga o Acesso 2 à Escola da Indústria Criativa) e no E (Escola de Gestão e Negócios), com guloseimas e locais para relaxar. Além disso, os estudantes puderam ir até o lounge preparado especialmente para o momento, no Prédio E7.

No campus da capital, o Espaço Luis Fernando Verissimo foi o lugar reservado para um bate-papo entre os vestibulandos e para relaxar antes das provas. Nos dois campi o Espaço Relax ofereceu atividades de aromaterapia, terapia floral, meditação com cristais, massagem relaxante e liberação miofacial.

Michele Araújo veio à Unisinos acompanhar a filha Júlia da Rosa Martins, que fez o vestibular para Arquitetura e Urbanismo, e aproveitou para relaxar no solzinho e matar as saudades do campus onde se estudou. “Somos de Canoas e temos várias universidades próximas, mas escolhemos a Unisinos porque eu me formei aqui, em 1999, em Enfermagem. Além disso a Universidade é referência da área de conhecimento que ela escolheu seguir”, afirmou.

Conhecendo a Unisinos

Um grupo de coordenadores de cursos recepcionaram os estudantes na entrada das salas de aula para dar boas-vindas. Um deles foi o professor Milton do Prato, que coordena o curso de Realização Audiovisual. “É um momento muito importante, porque a gente se mostra, dá a cara de quem está no comando do curso, ainda mais não sendo uma graduação tradicional, é importante tirar as dúvidas dos estudantes e dos pais dos alunos”, comenta.

Além disso, os coordenadores estiveram presentes nos corredores dos campi e no espaço lounge para um bate-papo com os estudantes. Alguns laboratórios da Universidade foram abertos para os vestibulandos que quisessem conhecer os espaços após finalizarem as provas. Entre os laboratórios abertos estavam o de Enfermagem, Arquitetura, Biomedicina, Educação Física e Comunicação.

Com a palavra os vestibulandos

“No terceiro ano a fica o tempo todo pensando no que escolher. Eu escolhi arquitetura porque acho que combina comigo, com o que eu quero pra mim. A minha também se formou na Unisinos, a Universidade tem uma estrutura muito boa”. Roberta Schneider – Farroupilha, vestibulanda do curso de Arquitetura e Urbanismo.

“Ao longo do Ensino Médio, comecei a me envolver mais com computador e pensei que seria interessante cursar Engenharia da Computação. Escolhi a Unisinos por indicação de um amigo, que me mostrou fotos e vídeos da Universidade. Gostei muito e achei muito bonita”. Bruno D Biasi – Caxias do Sul, vestibulando do curso de Engenharia da Computação.

“Escolhi Letras Inglês porque sou apaixonada pela área e pela ideia de dar aulas. Eu quero muito mostrar para os meus futuros alunos como é fácil se apaixonar por uma língua e como as aulas podem ser divertidas. Eu tenho colegas de trabalho que estudaram na Unisinos e falaram muito bem do corpo docente, por isso escolhi a Universidade”. Isabella Buske – São Leopoldo, vestibulanda do curso de Letras.

“Escolhi Engenharia Civil por causa do meu pai que é engenheiro. Eu sempre acompanhei ele fazendo prédios e pontes. Além disso, sempre gostei de desenhar e de matemática, por isso essa é a área que mais se encaixa comigo. Um amigo, que o pai é professor da Unisinos, me indicou a Universidade, por isso escolhi fazer vestibular aqui”. João Victor Damasio – Caxias do Sul, vestibulando de Engenharia Civil.

Gabarito e lista dos aprovados

O gabarito com as respostas da Prova Objetiva será divulgado hoje, no início da tarde, no site unisinos.br/vestibular. O listão dos aprovados tem divulgação prevista para a próxima quarta-feira, 30/10. Na mesma data, inicia o período de matrículas nos cursos de graduação.