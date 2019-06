Dia Mundial do Meio Ambiente: McDonald´s anuncia eliminação do isopor de suas embalagens

O Dia do Meio Ambiente é comemorado no mundo todo nesta quarta-feira (5), e, com isso, o McDonald’s anunciou a conclusão do processo de eliminação do uso da película de EPS Foam(poliestireno expandido), o isopor, de todas as suas embalagens na América Latina. A empresa já havia removido o material dos copos de café e embalagens de café da manhã. Eles foram substituídos por uma solução mais sustentável.

No seu lugar, o McDonald’s passou a usar Polipapel, uma cartolina revestida por uma lâmina de polietileno e que é certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC) e pelo Programme for theEndorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). A eliminação da película de EPS Foam começou a cerca de cinco anos, iniciativa que reduz a presença de aproximadamente 190 toneladas de material nocivo ao meio-ambiente, por ano. Isso porque o poliestireno traz efeitos nocivos ao ambiente quando descartado incorretamente.

“Somos líderes do segmento de serviço rápido de alimentação e entendemos que é nosso dever agir frente a alguns dos maiores desafios ambientais da atualidade. Temos um compromisso global de adotar estratégias sustentáveis para recipientes e recicláveis até 2025, que inclui que 100% das embalagens sejam provenientes de fontes renováveis ou certificadas”, afirma José Valledor, Vice-Presidente de Suplly Chain da Arcos Dorados.

