Dia Mundial do Rock tem show gratuito de Charles Master no Canoas Shopping

Neste sábado, dia 13, o Canoas Shopping traz Charles Master, a lenda do Rock Gaúcho, para comemorar o Dia Mundial do Rock com um show gratuito na sua Praça de Alimentação.

O evento começa às 18h30min, com a banda Sílaba Atômica que vai fazer o show de abertura aquecendo o público com clássicos do rock nacional e internacional.

Às 19h Charles Master, ex-TNT, sobe no palco apresentando versões acústicas dos seus maiores hits, entre eles: Cachorro Louco, Entra Nessa, Ana Banana, Não sei, Irmã do Dr. Robert, Gata Maluca, Oh Deby, além de sucessos da sua carreira solo.

O evento do Dia Mundial do Rock acontece a partir das 18h30 do dia 13 de julho na Praça de Alimentação do Canoas Shopping com entrada franca.

Serviço/ Dia Mundial do Rock no Canoas Shopping/ 13 de julho/ 18h30min/ Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro – Canoas/ Entrada Franca

Os artistas

Charles Master – Esta verdadeira lenda viva do rock gaúcho dispensa apresentações. Só para citar alguns petardos de sua autoria na mítica banda TNT: Entra Nessa, Cachorro Louco, Ana Banana, Não sei, Irmã do Dr. Robert, Gata Maluca, Oh Deby. No show estes e outros clássicos, além de sucessos da sua carreira solo.

Sílaba Atômica – Na ativa desde 2015, a banda tem influências que vão de Caetano Veloso ao rock brasileiro dos anos 80 e de Chuck Berry ao samba rock de Seu Jorge. A Sílaba Atômica é formada por Edson Filho nos vocais, Guilherme Bernardi na guitarra, Vinicius Burgos no baixo e Felipe Vivian na bateria.

