Dia Nacional do Voluntariado é comemorado pela ONG Parceiros Voluntários no Largo Glênio Peres

Para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, a ONG Parceiros Voluntários realizará, nesta quarta-feira (28), um evento no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. Contando com a presença de 13 organizações sociais e apresentações culturais, a ação busca incentivar a população a aderir ao gesto. A abertura do Desafio Voluntário, que deverá ocorrer às 14h, fica por conta da Fundação Pão dos Pobres, com uma apresentação musical de dez jovens conduzidos por Claudio Baraldo. Às 16h será o momento de apreciar o grupo de dança da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs).

A fundadora e presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários, Maria Elena Pereira Johannpeter, destaca o tempo de contribuição para a causa. “Estamos compartilhando 22 anos de experiência para construir um grande espaço de solidariedade para quem busca conhecimento, aprendizado, práticas sociais e desenvolvimento humano. Queremos ir muito mais além do voluntariado e contribuir para aumentar o Capital Social do Brasil, hoje em total crise de valores”, destacou Maria Elena.

Segundo a última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017 o número de pessoas que praticaram atividades voluntárias chegou a 7,4 milhões, 840 mil a mais do que em 2016. Apesar do aumento na quantidade de pessoas, a média de horas dedicadas por semana, por indivíduo, caiu de 6,7 para 6,3 horas. A pesquisa aponta que a prática do voluntariado aumentou conforme o nível educacional. Enquanto apenas 2,9% das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto faziam trabalho voluntário, essa proporção subiu para 8,1% naquelas com nível superior completo. A pesquisa mostrou ainda que 91% das pessoas que praticavam trabalho voluntário era por meio de empresa, organização ou instituição. A ação individual ficou restrita aos outros 9%.

A Parceiros Voluntários informa que, no Brasil, existem mais de 820 mil organizações com as mais diversas necessidade de recursos humanos voluntários. Conforme a ONG, para entender a importância do voluntariado organizado, escolher a causa que quer participar e o tempo que pode disponibilizar para ajudar o próximo, é possível participar pessoalmente de uma reunião de conscientização na ONG Parceiros Voluntários ou se informar através do site www.parceirosvoluntarios.org.br. Neste encontro, são fornecidas todas as informações necessárias para o desenvolvimento da atividade voluntária, como conceitos de Responsabilidade Social Individual, as crenças que deve ter um voluntário e como funciona na prática o trabalho voluntário organizado.

