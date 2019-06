Dia para esclarecer dúvidas sobre o intercâmbio teen

Em julho, dezenas de adolescentes gaúchos embarcarão para o tão sonhado intercâmbio. Para que eles e seus familiares fiquem tranquilos e bem orientados, neste sábado (15), na CI Zona Sul (Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção), em Porto Alegre, ocorrerá um encontro de Pré-Embarque, específico para esclarecimento de dúvidas. Em dois horários, às 11h e às 14h, e com duração de 1h30min, os encontros serão abertos ao público interessado neste tipo de viagem que mistura curso de idioma e lazer. É aconselhável confirmar presença pelo telefone: (51) 3062-0626.

“É um momento muito importante para os jovens e seus familiares porque esclarecemos dúvidas e orientamos bem os jovens para que a experiência no exterior seja inesquecível”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora de Relacionamento da CI. O encontro da manhã será voltado para quem embarcar para o Canadá. Já o da tarde, Estados Unidos, Inglaterra e outros destinos.

Voltado para crianças e jovens de 7 a 17 anos, o Intercâmbio Teen, ou Intercâmbio de Férias acontece em janeiro e julho e mistura aprendizado de idioma com atividades de lazer e muita diversão. O curso pode ser feito em diversos países e tem duas modalidades: em grupo, em que o estudante estará com uma turma e com acompanhamento integral de um Líder CI, e individual, para aqueles que já se sentem preparados para embarcar sozinhos e fazer amigos do mundo todo enquanto aperfeiçoam outro idioma.

Desconto

Adolescentes que pretendem fazer o Intercâmbio Teen e levarem um amigo nos encontros do dia 15 de junho, ganharão um desconto especial na hora da aquisição do produto. A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062-0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

