Diante da repercussão negativa, governador gaúcho se reúne com deputados para discutir as mudanças no pagamento do IPVA

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e secretários estaduais se reúnem, na manhã desta terça-feira (05), no Palácio Piratini, com deputados da base aliada e líderes de bancadas na Assembleia Legislativa.

Durante o encontro, serão discutidas as polêmicas medidas fiscais anunciadas pelo governo gaúcho na segunda-feira (04), quando foram divulgados o calendário de pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020 e um novo Refaz (Programa Especial de Quitação e Parcelamento de ICMS).

Entre as alterações anunciadas para o IPVA 2020, estão a antecipação do calendário do tributo de abril para janeiro. Os vencimentos ocorrerão de 06/01/20 a 30/01/20. As mudanças também retiram a possibilidade de parcelamentos e excluem descontos pela antecipação (até 3%), mantendo apenas os descontos do Bom Motorista (até 15%) e do Bom Cidadão (até 5%) para quem cumprir todos os requisitos.

As mudanças no pagamento do IPVA revoltaram os contribuintes e foram bastante criticadas por deputados estaduais da oposição e da própria base do governo.