Porto Alegre Diminui em 10% a quantidade de lixo recolhido após Réveillon na Orla

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Prefeitura colocou 50 tonéis no espaço do evento e 30 contêineres no canteiro central da avenida Presidente João Goulart. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Prefeitura colocou 50 tonéis no espaço do evento e 30 contêineres no canteiro central da avenida Presidente João Goulart. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Após ampla campanha de conscientização das pessoas e a colocação do dobro de recipientes para coleta de material, diminuiu em 10% a quantidade de lixo recolhido durante e após a festa de Réveillon 2020, na Orla Moacyr Scliar. Pelo menos 1,8 tonelada de resíduos foi retirada da Orla nesta manhã de quarta-feira, 1º de janeiro, ante 2 toneladas do ano passado.

Apesar de a prefeitura ter disponibilizado 50 tonéis pelo espaço do evento e 30 contêineres cinzas ao longo do canteiro central da avenida Presidente João Goulart, muitos resíduos como garrafas de vidro, copos de plástico, latinhas e sacolas foram descartados indevidamente no chão da Orla.

Para garantir a limpeza do espaço, a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) reforçou a equipe do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). Desde a meia-noite, dez garis atuaram na limpeza do local, efetivo que atingiu 40 trabalhadores a partir das 6h30 da manhã de 1° de janeiro. Foram gastos ao menos 455 sacos de lixo para o recolhimento até a finalização do serviço, por volta das 9h30.

“Mais uma vez Porto Alegre realizou uma linda festa na nova Orla. A Secretaria de Serviços Urbanos, junto com o DMLU, aumentou os esforços para garantir a limpeza do espaço após o evento. O nosso time de garis está de parabéns pela agilidade no trabalho”, diz o secretário Ramiro Rosário.

A Orla Moacyr Scliar é adotada pela Uber, que tem como responsabilidade a manutenção do local. No entanto, devido às festividades, a prefeitura realizou a limpeza.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) atendeu um total de 20 ocorrências, no período entre as 19h do dia 31 de dezembro até as 6h do primeiro dia do ano. Do total, sete foram acidentes com danos materiais e três com feridos leves. Não foi registrado nenhum atropelamento ou ferido grave. Entre as ocorrências estão atendimentos para liberação do acesso a portas de garagens e monitoramento em vários pontos da cidade através de rondas a fim de coibir excessos, além do trabalho nos desvios e bloqueios para a festa.

