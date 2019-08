Diretor do Inpe diz que embate com Bolsonaro tornou impossível a sua permanência no cargo

O diretor exonerado do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Ricardo Magnus Osório Galvão, disse que indicou nomes para substituí-lo ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, logo após receber a notícia da sua demissão nesta sexta-feira (02). Ele afirmou que o ministro se comprometeu a “não interferir na linha de trabalho” do instituto.

Galvão lembrou que tinha um mandato de quatro anos, mas que, apesar disso, o regimento prevê que o ministro pode substituí-lo “em uma situação de perda de confiança”. O órgão que Galvão comandava foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de mentir sobre os dados do desmatamento e de agir a “serviço de alguma ONG”. Galvão rebateu as acusações e criticou falas e o comportamento de Bolsonaro.

Galvão não quis informar os nomes indicados para preservar a escolha do ministro. Segundo ele, até a decisão final de Pontes, quem assume de forma interina é o pesquisador Petronio Noronha de Souza.

“Naturalmente, o embate que eu tive com o presidente tornou impossível para ele [Marcos Pontes] me manter no cargo. Ele disse que tentou manter esforços e inclusive assumiu o compromisso de manter a linha de trabalho e colocar mais recursos”, declarou Galvão.

O diretor recebeu a notícia da exoneração em uma reunião na manhã desta sexta. No início da tarde, Pontes elogiou Galvão. “Agradeço pela dedicação e empenho do Ricardo Galvão à frente do Inpe. Tenho certeza que sua dedicação deixa um grande legado para a instituição e para o País”, escreveu o ministro em uma rede social.

Mais cedo, no pronunciamento em que anunciou a sua própria demissão, Ricardo Galvão afirmou que não teve de “defender” os dados sobre o desmatamento para o ministro. “Frente ao ministro Pontes, eu não tive que defender nada. Ele concorda inteiramente com os dados do Inpe e sabe como são os dados do Inpe. O ministro é uma pessoa de alta capacidade técnica, um engenheiro”, declarou.

No mês passado, após a divulgação do aumento expressivo dos alertas de desmatamento no País, Bolsonaro acusou o Inpe de mentir sobre os dados. As primeiras declarações do presidente da República contrárias ao instituto foram dadas em 19 de julho, durante um café da manhã com jornalistas estrangeiros em Brasília.

Além de ganhar destaque no Brasil, o avanço do desmatamento no País foi noticiado pela revista The Economist e por outras publicações estrangeiras.

