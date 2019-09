Dispensado das categorias de base, Matheus Henrique vira afirmação no profissional, completa 50 jogos e trilha nova história no Grêmio

*Valéria Possamai

Com direito à assistência a um dos gols que construiu a goleada do Grêmio sobre o Cruzeiro, Matheus Henrique completou a marca de 50 jogos com a camisa tricolor. Na partida em Belo Horizonte, o volante participou do terceiro gol, marcado por Everton, iniciando a jogada com velocidade e dando um passe preciso para Cebolinha colocar a

bola na rede.

A marca foi comemorada justamente onde o jovem fez sua estreia com o time profissional. Na Arena Independência, no ano de 2017, contra o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, Matheus integrava o grupo de Transição, que viajou a Belo Horizonte, pois o grupo profissional estava envolvido na final da Copa Libertadores daquele ano.

Em sua primeira passagem no time gaúcho, o jogador passou um período nas Categorias de Base e foi dispensado pelo clube. Após uma passagem de destaque pelo São Caetano e boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante tinha propostas de clubes brasileiros, mas optou pelo Grêmio. O atleta afirma que sua escolha pelo tricolor foi para voltar e escrever uma história com a camisa do tricolor.

“Para mim é um momento especial. Sempre me recordo que optei pelo Grêmio para escrever uma nova história dentro desse gigante clube. A vitória e esse número de jogos representam um novo capítulo em minha trajetória aqui dentro e espero poder retribuir toda a confiança da comissão técnica e carinho do torcedor com mais títulos pelo tricolor. Agradeço também ao grupo de jogadores que sempre me apoiou e me acolheu desde minha subida para o profissional”, declara Matheus Henrique.

Destaque pela marcação e chegada na área adversário, o volante já soma 50 jogos e três títulos conquistados: dois Estaduais e uma Recopa Gaúcha.

