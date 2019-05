DM do Grêmio: confira as baixas e os retornos para a partida contra o Juventude

*Valéria Possamai

Após a derrota para o Ceará, o Grêmio retorna a Porto Alegre nesta segunda-feira já trocando a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time tem o primeiro jogo pela fase de oitavas de final, contra o Juventude. E para a partida no Alfredo Jaconi, o time terá a volta de jogadores, mas com baixas de titulares.

Ainda no Castelão, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a situação de alguns atletas para o duelo do meio de semana. Começando pelos desfalques, Walter Kannemann e Luan estão fora do jogo em Caxias do Sul. O zagueiro sofre de uma fissura em uma das vértebras da coluna, contraída na partida contra o Corinthians. Já o atacante, conforme o treinador, sofreu um estiramento muscular, de grau 2, deve ser desfalque por duas semanas.

Em entrevista coletiva, contudo, Renato garantiu a volta de Maicon. O capitão, que está se recuperando de uma tendite no joelho, irá retornar ao meio-campo gremista na Copa do Brasil.

Além destes três nomes, outros jogadores ainda se encontram aos cuidados do departamento médico, como o caso de Paulo Miranda. O zagueiro que não atua desde o dia 17 de março, pelo jogo de ida das finais do Gauchão, contra o Inter. O defensor, que se recupera de um problema muscular, está em fase final de recuperação e já vem treinando com os demais companheiros. Foi poupado da partida em Ceará por conta do ritmo de jogo. Contudo, o jogador voltou a sentir o problema durante um jogo-treino no sábado e deve ficar de fora dos dois próximos jogos contra Juventude e Atlético-MG.

Tardelli e Jean Pyerre estão em trabalhos físicos. Nos treinamentos do time na última semana, os dois jogadores treinaram em separado para recuperar a forma física. Vale lembrar que, Jean passou por um tratamento no ombro direito, já Tardelli se recupera de um desconforto na coxa esquerda depois do empate com o Avaí. A comissão médica também tem um cuidado especial quanto a readaptação jogador ao futebol brasileiro.

O lateral Bruno Cortez, que teve constatada lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda, na partida contra o Universidad Católica, ainda na última partida pela fase de grupos da Copa Libertadores, não tem o período de recuperação estimado. Assim como Marcelo Oliveira, que precisou passar por procedimento cirúrgico no joelho.

Depois da derrota por 2 a 1, para o Ceará, neste domingo, a delegação retorna para a capital gaúcha nesta segunda-feira. O time faz o único no CT Luiz Carvalho na terça-feira, pela manhã. Após parte rumo à Caxias do Sul, para a partida contra o Juventude.

