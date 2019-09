Dmae realiza conserto na adutora do Saco da Alemoa; confira locais que terão abastecimento d’água interrompido

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realiza o conserto do vazamento na adutora da ponte do Saco da Alemoa, no sentido interior – Porto Alegre, neste sábado (14) e domingo (15). No sábado, a água será fechada às 8h para as ilhas das Flores, do Pavão e parte da ilha da Pintada (nos limites com a ilha do Pavão) até a conclusão dos serviços, prevista para as 17h. Haverá estreitamento de pista na BR-116, sentido interior-capital, das 9h às 17h. Já no domingo, o abastecimento será novamente interrompido às 8h para continuação do conserto, com previsão de normalizar somente à noite. O estreitamento da pista na BR-116 deve ocorrer entre 9h e 15h.

No retorno do abastecimento, o Dmae lembra que pode ocorrer turbidez e cor na água devido ao arraste de micropartículas inertes, não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão d’água. Os consumidores podem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156, opção 2, para eventual lavagem da rede ou do ramal predial.

