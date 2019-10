Doações de enxovais recebem recursos da Sicredi União Metropolitana RS

Uma ação especial marcou esta terça-feira, 15, no Hospital Universitário da Ulbra em Canoas. Durante a tarde, a habitual entrega dos kits de enxovais para recém-nascidos de famílias que precisam de auxílio, ocorrida mensalmente, contou com uma novidade: a entrega dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana RS ao projeto do Lions Canoas Santa Rita, um dos contemplados pela cooperativa neste ano. A atividade mereceu uma placa na parede da instituição.

“A alegria é muito grande em contemplar esse projeto, tanto para nós da cooperativa, quanto para o Lions. É um projeto que nos permite ver que cada vez mais pessoas se unem no objetivo de ajudar quem mais precisa. Participar de ações como essa na nossa cidade é muito gratificante”, afirma o gerente da Sicredi União Metropolitana RS em Canoas, Matheus Becker.

Há 19 anos, o projeto do Lions auxilia famílias com o primeiro enxoval de seus bebês. Inicialmente, os kits eram entregues no hospital Nossa Senhora das Graças. Após o fechamento do setor de maternidade, a equipe do clube passou a atender no Hospital Universitário da Ulbra. Em média, são ofertados 30 enxovais todos os meses. Quando o hospital solicita mais, o projeto providencia. Em algumas situações, chegaram a 60 o número de kits entregues.

“Ter sido contemplado tem muito significado e importância para o projeto, pois fazer os enxovais tem um custo elevado. Queremos dar sequência e estar na lista outras vezes para reforçar essa parceria e seguir melhorando”, diz a presidente do Lions Canoas Santa Rita, Ana Lúcia Malinowski.

As entregas do Lions no Hospital Universitário da Ulbra fazem parte das atividades promovidas pela Comissão de Humanização da instituição, que realiza ações solidárias com pacientes e familiares. Entre as atividades, estão: doações de roupas, calçados e itens higiene pessoal, distribuição de brinquedos, livros e revistas, oficinas, palestras e visitas de personagens.

“É muito emocionante presenciar a reação das famílias ao receberem os enxovais. Os pais percebem e valorizam todo o trabalho que está por trás do presente, que é muito bonito e acolhedor, conta Mitielle Morais Marques, presidente da Comissão de Humanização do Hospital Universitário da Ulbra, em Canoas.

Feitos à mão por 20 pessoas voluntárias, que utilizam as técnicas de tricô e crochê, os kits contêm cobertor, camiseta, calça, culote, casaco, fralda, sabonete, toalha bordada e um coelhinho de pelúcia.