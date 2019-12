Acontece Docente do Senac/Centro Histórico avalia aspectos e tendências de um visual reforçado pelas sobrancelhas

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Joao-Alves

Fios longos e penteados, design natural, shadow, fio a fio ou híbrida. Não é de hoje que design de sobrancelhas é pauta de tendências e conceitos de beleza – tanto feminino como masculino. Muitas pessoas simplesmente aderem a tendências de sobrancelhas sem se questionar, quando o ideal seria escolher um design que expresse algo sobre quem usa a sobrancelha e não simplesmente copiar.

De acordo com o docente das áreas de Moda e Beleza do Senac Centro Histórico, Carlos Weisheimer, não é errado escolher uma sobrancelha a partir do próprio gosto ou da mídia, pois a pessoa é livre para isso; porém, podendo ser algo que fala sobre a identidade ou algo que pretende expressar, certamente o investimento dará mais satisfação e assertividade na imagem pessoal. “Linhas, formas e nuances podem expressar mensagens sobre a pessoa, quando planejadas e expostas nas sobrancelhas”, comenta.

Weisheimer classifica alguns tipos de imagens pessoais que podem ser exploradas no Visagismo de acordo com as expressões:

Sanguíneas (irreverência e comunicação) – são demonstradas em linhas diagonais e irregulares;

Coléricas (força e sedução) – indicadas por linhas retas e marcantes;

Melancólicas (intelecto e mistério) – demonstradas em linhas alongadas e curvas suaves;

Fleumáticas (gentileza e simpatia) – indicadas em linhas curtas, redondas e repetidas.

Para o docente, o ideal seria a pessoa refletir sobre qual imagem quer projetar e escolher um design que representará essa expressão nas sobrancelhas, e não simplesmente usar algo que é ou parece ser belo ou tendência. “O ideal é a busca por um profissional da área, seja um consultor de visagismo ou um designer de sobrancelhas visagista. Tecnicamente ele orientará, segundo o Visagismo, as opções que unirão a expressão que você busca com a beleza que lhe agrada e valoriza.

O mercado de sobrancelhas oferece muitas opções: design com pinça, com fio ou com cera; design com aplicação de hena para pigmentação superficial da pele e dos fios; design com aplicação de tonalizante para os fios; micropigmentação fio a fio; micropigmentação shadow; micropigmentação híbrida. “Cada técnica – ou o crossing entre elas – beneficia mais cada demanda de adequação de expressão da imagem (Visagismo) e também gosto pessoal do cliente”, enfatiza o docente.

