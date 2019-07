Docente do Senac Saúde aponta o valor de um curso técnico no currículo

Um curso técnico é uma opção mais barata e mais rápida e o profissional que opta por ele adquire experiência prática e específica voltada para uma área de atuação definida. Desde o momento que o aluno inicia a formação ele está focado na realização das atividades, nas rotinas de trabalho das empresas e na solução de problemas do cotidiano.

Para a professora do curso técnico em RH do Senac Saúde, Lívia Paim, no currículo isso se traduz em experiência. “Ao contrário do que muitos dizem, experiência não é a carteira assinada. É a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na prática, de mobilizar recursos intelectuais para solução de problemas”, explica a docente.

Por uma duração mais curta que a graduação e possuir estágio obrigatório, a qualificação técnica permite ao aluno ingressar antes no mercado de trabalho e, assim, aumentar as chances de empregabilidade. Muitas vezes, essa se torna a opção de quem busca o primeiro emprego ou está atrás da atualização do currículo. E, ao contrário do que pensam, as empresas estão procurando cada vez mais profissionais que possuem qualificação e, devido a isto, estão valorizando mais quem possui um curso técnico.

A teoria também é ensinada no curso, mas como um técnico é profissionalizante, a prática prevalece. “Vale destacar que para continuar com oportunidades de crescimento profissional em outras vagas, é necessário seguir investindo em aperfeiçoamento e em conhecimentos complementares como Pós-Técnica, cursos de idiomas e/ou Cursos Tecnólogos”, afirma Lívia.

Embora o foco do curso técnico seja na execução profissional, os alunos aprendem muito sobre o ambiente empresarial. Voltados para que os estudantes se insiram e se mantenham no mercado, esse tipo de curso capacita também para que as entrevistas de emprego sejam bem sucedidas, uma preparação de currículos bem feita e para uma boa postura profissional.

