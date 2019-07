Dois anos após o primeiro gol, Uendel vive nova fase como titular no Inter

*Valéria Possamai

Herdeiro da vaga na lateral-esquerda, Uendel vive nova fase no Inter desde de seu primeiro gol, que completa, hoje, dois anos. Opção do antigo titular Iago, que deixou o clube nesta temporada, o atleta sempre teve destaque dentro do grupo pela sua liderança, respeito e bom relacionamento com os companheiros.

Há dois anos, em partida contra o Oeste, o lateral foi responsável pelo segundo gol do Inter na vitória por 2 a 0 contra a equipe paulista. Com mais de 60 jogos, naquele ano, o atleta foi um dos responsáveis pelo retorno colorado à elite do futebol brasileiro e um dos líderes da equipe nas últimas temporadas. “Lembro muito daquela partida. Precisávamos vencer para ingressar no G4 da competição e pude ajudar marcando o gol que decretou a nossa vitória,” lembra Uendel.

Na atual temporada, já são 15 jogos como titular da equipe de Odair Hellmann. O camisa 6 soma 11 vitórias e apenas 4 derrotas. Aproveitamento de 73,33% nas partidas em que esteve em campo. O jogador também vem contribuindo para maior posse de bola da equipe nas partidas, conforme destacado pelo próprio comandante do time.

Os bons números com a camisa colorada são reflexos da força e união do elenco, conforme destaca o lateral: “Sempre importante a gente manter um bom retrospecto para conquistar os nossos objetivos. Agradeço a comissão técnica e ao grupo pelo apoio que eles sempre me deram. Dentro e fora de campo meu objetivo é sempre ajudar o Inter a conquistar títulos.”

