Dois seguranças acusados de torturar jovem em supermercado de SP estão presos

Dois seguranças acusados de torturarem um adolescente no supermercado Ricoy, em São Paulo (SP), estão presos. Nesse domingo (08), Valdir Bispo dos Santos se apresentou à polícia na 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista no Aeroporto de Congonhas. O caso é investigado pelo 80° Distrito Policial.

O outro homem, David de Oliveira Fernandes, já está preso desde sexta-feira (06). A prisão deles foi pedida pela Polícia Civil e autorizada pela juíza Tatiana Saes Ormeleze, do Fórum Criminal da Barra Funda, no dia 05.

O inquérito sobre o caso foi instaurado após as imagens em que o rapaz, de 17 anos, aparece sendo chicoteado foram publicadas nas redes sociais. No vídeo, o adolescente está nu e amordaçado enquanto apanha. Ele é ameaçado pelos agentes de segurança do estabelecimento.

No último sábado (07), uma manifestação em frente ao Ricoy chamou atenção para a responsabilidade do supermercado pela tortura. As portas do local foram baixadas enquanto ocorria o ato. Uma faixa com os dizeres “Contra o genocídio” foi aberta em referência às mortes de pessoas negras.

Segundo a última edição do Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 75,5% das vítimas de homicídio no país são negras.

A tortura é considerada crime hediondo e ocorre quando alguém é submetido, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. A Lei 9.455, de 1997, prevê pena de 2 a 8 anos a quem cometer esse tipo de crime.

