Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

O dólar comercial fechou o dia em desvalorização de 0,7%, a R$ 4,119 na venda, atingindo o menor patamar desde 7 de novembro e retomando a trajetória de queda iniciada na semana passada e interrompida na terça-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, registrou alta de 0,26%, chegando aos 110.963,87 pontos.

No exterior, o índice do dólar, que mede o valor da moeda contra uma cesta de seis rivais, caiu ao menor nível em quatro meses, depois de o chairman do Fed, Jerome Powell, ter dito que seria preciso uma inflação significativa e persistente para juros mais altos.

Taxas mais elevadas nos EUA na comparação a seus pares têm beneficiado o dólar há pelo menos dois anos, uma vez que mantêm o país mais atrativo para investimentos e fluxos em relação a Europa e Japão.

Taxa Selic

Nesta quarta-feira (11), pela quarta vez seguida, o BC (Banco Central) diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a taxa Selic para 4,5% ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.

