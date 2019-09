O dólar fechou acima de R$ 4,16 nesta quinta (19), em um dia marcado pela valorização da moeda americana sobre as principais divisas emergentes e por oscilações bruscas no mercado acionário. As causas da alta são principalmente externas. A moeda norte-americana fechou cotado a R$ 4,1640, maior patamar desde o começo de setembro. A valorização foi de quase 1,5%.

Deixe seu comentário: