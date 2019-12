Economia Dólar fecha em queda no último pregão de 2019, mas encerra com alta no ano

Nesta segunda a moeda dos EUA fechou cotada a R$ 4,0098. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (30), último pregão do ano, recuando 1,00%, a R$ 4,0098, mas encerrou 2019 com uma alta de 3,50%. A moeda norte-americana caiu 5,42% no mês. Já o dólar turismo terminou o ano vendido perto de R$ 4,18, sem considerar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

No ano, as variações do câmbio foram impactadas pelo desenvolvimento da agenda política brasileira, enquanto no ambiente internacional, guerra comercial entre os Estados Unidos e China, sinais de desaquecimento global e turbulência na América do Sul também contribuíram para as oscilações da moeda.

Durante esta segunda-feira, no cenário interno, o mercado acompanhou as projeções do Boletim Focus do BC (Banco Central). No relatório, economistas elevaram a estimativa de inflação para este ano de 3,98% para 4,04%. Já a projeção para o crescimento do PIB para este ano subiu de 1,16% para 1,17%. Para o ano que vem, a previsão foi elevada de 2,28% para 2,30% – oitava alta seguida.

A projeção dos analistas para a taxa básica de juros (Selic) no fim de 2020 permanece em 4,50% ao ano.

Sinais de estabilização na economia chinesa, conforme indicativo por números recentes, também amparavam a busca por risco no mercado de moedas, sobretudo as de países exportadores de commodities –produtos com forte demanda chinesa.

Máxima do ano a R$ 4,25

Em novembro, o dólar bateu recordes nominais sucessivos, chegando a ser cotado a R$ 4,2584, em meio a incertezas sobre a economia mundial e piora das contas externas brasileiras.

A queda da taxa básica de juros também contribuiu para a alta da moeda em relação ao real: com a redução do rendimento das aplicações por aqui, em um cenário ainda de incertezas, os investidores buscaram opções lá fora, retirando dólares do País. As informações são do portal G1.

