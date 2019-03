O dólar fechou praticamente estável nesta sexta-feira (29), após ter recuado durante boa parte do pregão, com os investidores monitorando o cenário político e o ambiente para uma eventual aprovação da reforma da Previdência. A moeda norte-americana subiu 0,01%, vendida a R$ 3,9150. Na mínima do dia, o dólar chegou a R$ 3,8682. Na máxima, foi a R$ 3,9185.

